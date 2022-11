Miteinander ist gefragt

Das, was Mediziner Peter Klar, seines Zeichens auch Bürgermeister der Gemeinde Laab im Walde, und seine Partner-Ärzte vorhaben, ist beeindruckend.

Schon jetzt bildeten Peter Klar und Ärztin Julia Saleta eine erfolgreiche Gruppenpraxis. Der Schritt zum Primärversorgungszentrum ist logisch, wenn man seine Kompetenzen noch mehr erweitern will und die dafür zur Verfügung stehenden EU-Fördermittel abrufen kann. Dass diese spezielle Förderung von niedergelassenen Ärzten nicht in Anspruch genommen werden kann, merkt Bezirksärztesprecher Peter Fuhrich kritisch an.

Denn niedergelassene Ärzte sind das Rückgrat der medizinischen Versorgung, ihre Leistungen gerecht abzugelten, ein Gebot der Stunde. Vor allem, um dem medizinischen Nachwuchs Mut zu machen, den eigenen Weg zu gehen – als selbstständiger Arzt oder im Team mit anderen Kollegen.