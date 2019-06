Die Shopping City Süd, die Online-Konkurrenz – die Mödlinger Wirtschaftstreibenden sind gefordert. Sie haben die Zeichen der Zeit erkannt und stemmen sich gemeinsam gegen die übermächtigen Mitbewerber.

Dank des neu formierten Vereines „Stadtmarketing.Mödling“, der seit einem Jahr nichts unversucht lässt, die Geschäftsleute zusammenzuschweißen und Initiativen im Sinne der Kundenbindung zu setzen.

Mit Gert Zaunbauer als Obmann ist ein Event- und Kommunikationsprofi an der Spitze, in Verbindung mit weiteren hochkarätigen Mitgliedern vieler Branchen ist es im ersten Jahr „Stadtmarketing neu“ gelungen, auch so manchen Skeptiker zu überzeugen.

Die Zahl (zahlender) Mitglieder hat sich auf 231 verzehnfacht, die Facebook-Gruppe boomt. Zusammenhalt ist wichtiger denn je.

Vor allem, wenn man das Ziel vor Augen hat, für die Kunden eine attraktive und nachhaltige „Shopping.Meile.Mödling“ zu schaffen.