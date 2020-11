Es war alles andere als eine Glanzleistung gegen den Wolfsberger AC. Kaum Gefahr in der Offensive, leichtfertige Fehler in der Defensive – es war ein Tag zum Vergessen. Admira-Trainer Damir Buric wurde nicht müde zu betonen, dass die Kärntner auf einem höheren Niveau als die Südstädter stünden. Womit der Kroate zweifelsfrei recht hat. Und damit impliziert, dass er selbst gerne noch die ein oder andere Verstärkung in seinen Reihen gehabt hätte.

Besonders in der offensiven Schaltzentrale fehlt ein Spieler, ein Denker und Lenker, der dem Admira-Spiel seinen Stempel aufdrückt. Das wusste Buric aber schon bei seinem Amtsantritt. Da forderte er einen kreativen Akteur. Ein Wunsch, der ihm nicht erfüllt werden konnte. Denn so gerne Buric gepflegteren Fußball spielen lassen würde, so sehr fehlt es ihm auch am dementsprechenden Material. So eine Rolle hätte man sich von Tomislav Tomic gewünscht. Der brachte neben Lichtmomenten aber auch viel Schatten.

Einem 20-jährigen Maxi Breunig den Druck in der Offensive alleine aufzubürden, wird nicht machbar sein. Die Zeit bis zum Winter-Transferfenster ist zwar noch lang.

Doch schon jetzt wird deutlich, dass für die Admira kein Weg an Verstärkungen vorbeiführt.