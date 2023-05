Online ist nichts für alle

Jetzt ist die Bank Austria auch weg aus der Mödlinger Schöffelstadt. Nicht überraschend, das Unternehmen ist ohnehin lange Zeit mit einem Teilbetrieb – Ansprechpartner waren nur zweimal pro Woche zugegen – gefahren. Der Ärger vieler älterer Schöffelstädter ist verständlich. Die Kluft zwischen denjenigen, die nur noch alles online erledigen und denen, die mit Internet-Banking & Co. nichts anzufangen wissen bzw. können, ist eklatant.

Ebenso verständlich ist, dass so manches Bankinstitut ganz klar die Weichen im Sinne der jüngeren Kundinnen und Kunden stellt. Dem Umgang mit der Digitalisierung wegen. Der älteren Generation bleibt nichts anderes übrig, als zumindest einmal den Gang bzw. die Fahrt ins Mödlinger Zentrum anzutreten, um Daueraufträge abzuschließen. Bargeld wird's immer geben. Ein neuer Bankomat-Standort in der Schöffelstadt muss als Kompromiss her.

Alles in allem ein Zeichen, dass die Digitalisierung auch Nachteile hat