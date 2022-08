Pätzold-Stil als Merkmal

Ein kurz abgespielter Abstoß, ein Pass auf den Sechser, der Gegnerdruck hat. Unter Roberto Pätzold geht die Admira im Spielaufbau weit mehr Risiko ein, als das in der Vergangenheit bei seinen Vorgängern der Fall war. Der Deutsche will das schöne Spiel forcieren. Mit Lukas Malicsek hat er im Zentrum dafür auch den perfekten Spieler, der mit kluger Positionierung und einem super Passspiel überzeugt.

Während die Spielweise im Spielaufbau gut funktioniert, hat der Pätzold-Stil in der Offensive noch seine Schwächen. Die ganz große Torgefahr geht von der Admira noch nicht aus. Auch wenn die Südstädter mit bisher sechs Toren überdurchschnittlich viele Treffer erzielt haben, da täuschen die vier Tore gegen den GAK ein wenig. Wenn die Admira ganz vorne mitspielen will, müssen Pipo Schmidt und Co. noch effizienter werden.