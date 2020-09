Eine schöne Vision: In Wien in die Schnellbahn einsteigen und direkt vor dem eigenen Haus irgendwo im Wienerwald wieder aussteigen.

Das wird es wohl so schnell nicht spielen, was aber realistisch ist: Zum Handy greifen, anrufen oder mittels App das Sammel-Taxi bestellen, das einen zwar nicht vor die Haustüre, aber zumindest zu einem bestimmten Sammelpunkt bringt, von dem es dann nur mehr wenige Meter bis nach Hause sind. Ob dieses System funktioniert und in der Praxis angenommen wird, hängt davon ab, wie lange die Fahrgäste s tatsächlich auf das Sammeltaxi warten müssen und wo sich die Sammelpunkte befinden.

Wenn die Wartezeiten auf das Taxi nicht endlos und gut mit den öffentlichen Bus- und Bahnlinien abgestimmt sind, der Preis vernünftig ist und die Sammelpunkte klar ersichtlich sind, dann wird es auch funktionieren, vom Bahnhof ohne Auto wieder in den Heimatort zu kommen; auch wenn der mitten im Wienerwald liegt.