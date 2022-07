Rot gesehen

Es hätte der perfekte Start in die 2. Liga sein sollen. Drei Punkte gegen Lafnitz waren fix eingeplant. Doch für die Admira kam alles anders. Der Hauptgrund für die Pleite in der Steiermark? Die zwei Roten Karten. Ein unnötiger Stoß von Willi Vorsager, ein noch unnötigeres Foul von hinten von Julian Buchta.

Mit zwei Mann weniger war für die Südstädter nichts mehr zu holen. An der Disziplin wird Trainer Roberto Pätzold dringend arbeiten müssen, wenn er die weiteren Spiele mit elf Akteuren zu Ende spielen will. Einen Grund, gleich alle schlecht zu machen, gibt es aber trotz der Niederlage noch nicht. Phasenweise war es okay, was die Admira zeigte. Mit dem GAK wartet beim Heimspiel am Freitag gleich der nächste Gradmesser. Drei Punkte wären wichtig, um das Selbstvertrauen nach der Auftaktpleite aufzupolieren. Das wird aber nur gelingen, wenn die Admiraner nicht wieder rot sehen.