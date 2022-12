Schmuckstück für den Bezirk

15 Jahre hat es gedauert, bis der ASK Kaltenleutgeben endlich seine neue Sportanlage bekommen hat. Längst überfällig. Denn die derzeitigen Kabinen waren desolat, von Schimmel befallen. Keine Atmosphäre, wo man sich als Spieler wohlfühlt.

Eine Wohlfühloase soll nun das neue Projekt werden. Der ASK kann damit potenzielle neue Spieler leichter zum Verein locken, auch Nachwuchsspieler sind so leichter von einer Station in Kaltenleutgeben zu überzeugen. Und auch Zuschauer werden nun lieber auf den Fußballplatz pilgern.

Wie eine gelebte Partnerschaft mehrerer Vereine funktionieren kann, zeigt die Tatsache, dass auch die Pfadfinder weiter ihren festen Platz am Gelände haben. Eines steht fest: Mit der neuen Sportanlage bekommt der Bezirk ein neues Schmuckstück. Bleibt zu hoffen, dass auch andere Vereine aus dem Bezirk infrastrukturell nachziehen.