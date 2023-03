Schritt näher zur Praxis

2002 wurde der Euro in Österreich als Zahlungsmittel eingeführt. Dadurch war es notwendig, Automaten von Schilling auf Euro umzustellen; auch die Park-Automaten. Seit diesem Zeitpunkt kostet die halbe Stunde in Mödlings Kurzparkzonen 50 Cent. Teuerungsschritte und inflationsbedingte Umstände hatten sich nie auf die Parkgebühren ausgewirkt. Damit ist nun Schluss. Ab 1. Mai muss man tiefer ins Börsel greifen: 1 Euro pro halber Stunde. Dieser 100-Prozent-Schritt klingt hart, ist aber ein längst notwendiger und nachvollziehbarer.

Kurzparkzonen sind eben grundsätzlich dazu da, in Einkaufsstraßen für Fluktuation und freie Parkplätze für Kundinnen und Kunden zu sorgen. Was beim 50-Cent-Schnäppchen zusehends die Wirkung verfehlt hat. So gesehen war es auch an der Zeit, die gänzliche Parkgebühren-Befreiung für E-Autos aufzuheben. Denn schließlich ist Auto gleich Auto. Egal, mit welchem Antrieb.