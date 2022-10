So wird’s mit dem Titel schwer

Wieder kein Sieg in einem Top-Spiel. Die tabellarische Situation ist für die Admira weiter im Rahmen. Sechs Punkte trennen die Pätzold-Boys von Leader Horn. Dass aber gegen eines der vorderen Teams wieder kein voller Erfolg gelang, regt zum Nachdenken an. Denn so wird es schwierig, dass die Südstädter gleich wieder in die höchste Spielklasse aufsteigen. Dafür wird es auch Siege gegen die Top-Mannschaften brauchen.

Was bleibt also von der Niederlage gegen Horn? Dass der Admira noch ein großes Stückchen fehlt, um die Titelambitionen zu untermauern. Zu schlecht die Auftritte in der Ferne. Und generell zu viele Gegentore, welche die Admira kassiert.

Offiziell wurde das Ziel Titel in einem mehrjährigen Prozess ausgegeben. Klar ist aber auch, dass man den Wiederaufstieg lieber heute als morgen schaffen möchte.