Stadtteil putzt sich heraus

2001 war das Ende der Gendarmeriezentralschule in Mödling besiegelt. Fast 45.000 Quadratmeter Fläche standen mit einem Schlag zur Verfügung. Ein Architekturwettbewerb wurde alsbald ausgeschrieben, die Umsetzung der Pläne geht nun ins Finale.

Das Neusiedler Viertel hat einen modernen Touch erhalten, ist zu einem – ob der Grundstückspreise – nicht gerade günstigen Lebensmittelpunkt vieler junger Familien geworden, dem jetzt die letzten i-Tüpferl aufgesetzt werden.

Ein Supermarkt in der Technikerstraße – er erspart auch den HTL-Schülerinnen und -schülern den weiten Weg in die Guntramsdorfer Straße – und nicht zuletzt der neue Kindergarten (Dachgleiche) in der Quellenstraße machen das Neusiedler Viertel noch lebenswerter.

All das ist auch ein Verdienst der Bürgerinnen und Bürger, die von Beginn an in die Entwicklung involviert waren.