Störfeuer ausblenden

Auf der einen Seite ist fix, dass mit Roman Kerschbaum einer der absoluten Leistungsträger die Admira im Sommer in Richtung Rapid verlassen wird. Ein Abgang, der im Sommer kaum zu kompensieren sein wird.

Auf der anderen Seite wird wieder einmal Andreas Herzog als heißer Nachfolger für den Teamchefposten gehandelt, nachdem Franco Foda zurückgetreten ist.

Nicht gerade die besten Voraussetzungen für das Auswärtsspiel in Altach. Nichts, was spurlos an einer Kabine vorbeigeht. Denn mit einem Sieg im Sechs-Punkte-Spiel würden die Südtädter die Tür zum Klassenerhalt weit aufstoßen. Zu wichtig der Schlagabtausch. Verlieren verboten. Durch die beiden Meldungen droht das Duell allerdings zum Nebenschauplatz zu werden. Da ist die Mannschaft gefordert, die Störfeuer auszublenden. Sonst wird‘s in

Altach schwierig.