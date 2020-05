Er war umstritten. Oder sogar mehr als das. Amir Shapourzadeh polarisierte. Deutsche Korrektheit in der Wiener Vorstadt. Vom Wiener Schmäh ließ sich der Deutsch-Iraner seit 2017 nicht anstecken. Er übte sich im Social Distancing, bevor es das Wort überhaupt gab. Eine Art, die vor allem bei den Admira-Fans nicht gut ankam. Die Bestellung von Reiner Geyer, aber auch die überraschende Entlassung von Klaus Schmidt, zählten zuletzt sicher nicht zu seinen ruhmreichsten Errungenschaften in der Südstadt. Bei Transfers war der Fokus oft auf deutsche Spieler ausgerichtet. Zu verdenken ist es ihm aber bei genauerer Betrachtung nicht wirklich. Ganz einfach: Sein Netzwerk war dort eben besser als hierzulande.

Aufgrund dessen erscheint die Trennung jedoch keineswegs unlogisch. Ein Strategiewechsel soll her. Die Admira will ihren Fokus vermehrt auf Akademiespieler und junge österreichische Spieler legen. Ein Schritt, der aus nationaler Sicht zu begrüßen ist. Ein Weg, der wohl mit Shapourzadeh nicht zu gehen gewesen wäre.

Am Ende seiner Ära hat er zumindest – bis jetzt – das Minimalziel erfüllt: Die Admira ist erstklassig. Und vielleicht kommt man in ein paar Jahren drauf, dass Shapourzadeh „eh ned so schlecht“ war. Mit dem Wiener Schmäh.