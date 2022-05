Tiefe Sorgenfalten

Es muss also auf die letzte Runde ankommen. Die endgültige Entscheidung, ob im Herbst auch wieder Bundesliga-Fußball in der Südstadt zu sehen ist, fällt also im Paschinger Waldstadion gegen den LASK. So weit hätte es nicht kommen brauchen – ja eigentlich, nicht kommen dürfen. Denn nach dem 3:1 über Hartberg vor ziemlich genau einem Monat sah die Welt für die Rot-Schwarzen ziemlich rosig aus. Der fixierte Liga-Verbleib, so nahe! Zwei Unentschieden und eine 0:3-Schmach später haben sich Gewitterwolken gebildet.

Die Abstiegsängste der Admira sind aber auch die Ängste eines ganzen Fußball-Bundeslandes. Denn die Mannen von Andreas Herzog sind der letzte verbleibende niederösterreichische Bundesligist. Ein Oberhaus ohne einen Vertreter aus dem größten Bundesliga der Republik wäre ein Armutszeugnis für alle, die das mitverantworten müssen.