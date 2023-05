Tugenden, die zählen

Da Donauwörth aus Bayern, dort Perchtoldsdorf. Beide von der Einwohnerzahl her etwa gleich groß, dafür durch Landesgrenzen getrennt. Da Bärnkopf, die kleine, dafür umso waldreichere Gemeinde aus dem Waldviertel, dort Wiener Neudorf, die Gemeinde mit hohem Wirtschaftsfaktor aus dem Industrieviertel.

Und dennoch haben es alle vier Gemeinden geschafft, seit einem halben Jahrhundert beste Beziehungen zu unterhalten. Sie alle zeigen eindrucksvoll, dass Einwohnerzahlen, finanzielle (budgetäre) Stärke oder Größe der Kommune egal sind. Hauptsache, die Chemie der handelnden Personen aus Politik, dem Vereins- und Privatleben passt.

Man profitiert von einander, man lernt von einander, man schätzt einander. All das sind Tugenden, die immer deutlicher an Wert gewinnen. Es sind jene Partnerschaften, die nicht nur am Papier bestehen, sondern gelebt und von Generation zu Generation getragen werden.

Beispielgebend.