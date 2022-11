Umgekehrter Wechsel

Es war überraschend. Die Kooperation zwischen Traiskirchen und der Admira kam plötzlich. Vor allem deswegen, weil selbst viele Verantwortliche der damaligen Admira Juniors vor vollendete Tatsachen gestellt wurden, in den Prozess nicht eingebunden waren und fürchteten, dass die Auflösung der eigenen Regionalliga-Mannschaft zum Nachteil der hauseigenen Talente wird.

Die Idee war, Akademie-Spielern in Traiskirchen Minuten zu schenken, um sie für die Bundesliga aufzubauen. Da kommt Amar Helic als erfrischende Wende. Weil er genau den umgekehrten Weg geht. In Traiskirchen hat der 23-Jährige mit seinen Leistungen auf der Außenverteidiger-Position auf sich aufmerksam gemacht, kommt nun für die Admira infrage.

Dass so etwas passiert, war vorher nicht wirklich abzusehen. Im Fall Helic profitieren die Südstädter unerwartet von der Kooperation.