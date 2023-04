Umstieg muss gelingen

Seit 135 Jahren ist die Badner Bahn Garantin dafür, dass Pendlerinnen und Pendler von Baden über den Bezirk Mödling in die Bundeshauptstadt (und umgekehrt) gelangen. Ein öffentliches Verkehrsmittel, das in all den Jahren nichts an Attraktivität eingebüßt hat. 12,6 Millionen Fahrgäste (2022) sprechen eine deutliche Sprache.

Naheliegend, dass die Wiener Lokalbahnen danach trachten müssen, stets an Schräubchen zu drehen, um die Nutzerinnen und Nutzer bei der Stange (=Schiene) zu halten.

Das Umrüsten auf top-moderne, barrierefreie Garnituren ist ein richtiger Schritt. Die Ausweitung des längst überfälligen 7,5-Minuten-Intervalls auch zwischen Wiener Neudorf und Baden ebenfalls.

Hier müssen endlich Nägel mit Köpfen gemacht werden, um noch mehr Anreiz zum Umstieg auf Öffis zu schaffen. Mit einer Einschränkung: der Individualverkehr darf dadurch nicht zum Erliegen kommen.