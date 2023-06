Verein wird erwachsener

Mit „Die tote Tante“ im „Theater am Bauernhof“ in Mariensee (Bezirk Neunkirchen) begann 1999 die Erfolgsgeschichte. Norberto Bertassi brachte „teatro – Musiktheater für junges Publikum“ auf Schiene. Wie man jetzt – 25 Jahre später weiß – eine wahre Talenteschmiede.

Seit 2011 sind Bertassi & Co in Mödling zu Hause und Fixpunkt in der kulturellen Landschaft. Viele junge Künstlerinnen und Künstler haben bislang Bühnenerfahrung gesammelt.

Beispiele: Anna Zagler (24) ist auf der Seebühne Mörbisch („Mamma Mia“) und danach in Wien in „Rebecca“ zu bestaunen. Ihr langjähriger „teatro“-Bühnenpartner Moritz Mausser (23) macht mit der „Falco“-Hauptrolle einen gewaltigen Karrieresprung.

„teatro“ hat's längst geschafft. Und der Verein ist erwachsener geworden. Unter die vielen jungen Talente mischen sich immer mehr Profis, die den „teatro“-Spirit erleben wollen. „Solange 'teatro' wächst, mache ich weiter“, sagte Bertassi einst. Eine Ansage mit Langzeitwirkung.