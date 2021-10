Wehrturm als Traumkulisse

Das Perchtoldsdorfer Wahrzeichen, der Wehrturm, hat in den 500 Jahren seines Bestehens schon viel erlebt. Auch im Jubiläumsjahr hat das spätmittelalterliche Meisterwerk einiges an Reaktionen ausgelöst.

Die Ausstellung „500 Türme“ in der Rüstkammer der Burg wurde interessiert beobachtet, die temporären Installationen (=Airbags) am Turm, einem Projekt der international tätigen Künstlerin Nilbar Güreş, hingegen sehr kritisch kommentiert.

Umso unumstrittener war der Abschluss der Feierlichkeiten am Sonntag. Die Video-Lichtshow („Turm-Mapping“) wird nicht nur in die Geschichte des Wahrzeichens, sondern auch in die der Marktgemeinde eingehen.

Der Turm „wanderte“, erstrahlte in allen möglichen Farben, das Echo war gewaltig - positiv. Eine sensationelle Show, die nach einer jährlichen Wiederholung ruft. Etwa am Vortag des Hiata-Einzugs oder am Nationalfeiertag.