Jetzt sind die Weichen endlich in die richtige Richtung gestellt. Der Mödlinger Eislaufplatz erhält einen neuen Standort und soll witterungsunabhängig nutzbar sein. Eine Traglufthülle ist zwar mit einer richtigen Halle nicht vergleichbar, erfüllt aber in jedem Fall den Zweck. Schon alleine im Hinblick darauf, dass am neuen Standort gangjähriger (Eislauf-)Betrieb möglich sein wird. Und die Eisaufbereitung dank neuester Technologien umweltfreudlicher, effizienter und vor allem günstiger erfolgen kann.

Nicht zu vergessen darauf, dass durch die Verlegung des Eislaufplatzes das Stadtbad endlich von einem Kostentreiber freigeräumt wird. Ein Umstand, der der Stadtgemeinde Mödling einen deutlichen Vorteil verschaffen wird, wenn es darum geht, einen Betreiber und Investor für die Freizeiteinrichtung zu finden.

Heißt: Der Beschluss des Gemeinderates, die Zukunft des Eislaufplatzes an einem neuen Standort zu sehen, darf nicht neuerlich als Vision verpuffen.