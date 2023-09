Wer kann Stadtchef?

Anton Bayer war Seifensieder, Holzhändler sowie der erste und sogleich längstdienende Bürgermeister (1822 bis 1848) von Mödling. Der Tierarzt Jakob Thoma stand 20 Jahre und neun Monate an der Spitze (Jänner 1890 bis Oktober 1910), machte sich durch Schulbauten und die Regulierung des Mödlingbaches einen Namen.

Hans Stefan Hintner ist gelernter Journalist, jedoch Zeit seines Berufslebens Vollblutpolitiker: 20 Jahre im Landtag, seit 2019 Nationalratsabgeordneter, ebenfalls seit 20 Jahren Stadtchef. Und es wäre kein Wunder, würde Hintner Jakob Thoma als Nummer 2 auf der Liste der Langzeit-Bürgermeister ablösen.

Ungewollt, denn von einer Nachfolgerin oder einem Nachfolger – Hintner macht kein Geheimnis vom Ende seiner Stadtchef-Ära – ist in der Mödlinger ÖVP nichts zu sehen. Die Zeit drängt, die oder der Neue muss sich einarbeiten, erste thematische Duftnoten setzen und die Gemeinderatswahlen 2025 vorbereiten, wenn die ÖVP in Mödling tonangebend bleiben will.