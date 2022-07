Wie Feedback wirklich funktioniert

Eine Note allein sagt noch nicht viel aus oder lässt eher Fragen oder Zweifel aufkommen, was die eigene Leistung betrifft. Eine Erfahrung, die vor allem Schülerinnen und Schüler während des Schuljahres machen. Am Ende des Schuljahres ist es im Gymnasium Bachgasse umgekehrt: Die Schüler bewerten die Lehrerinnen und Lehrer, aber sie qualifizieren diese nicht mit einer Note ab, sondern geben ein schriftliches Feedback, welche Qualitäten eine Lehrperson in einer der drei zur Verfügung stehenden Kategorien hat.

Ein solches System würde sich Elternvereinsobfrau-Stellvertreterin Sandra Obermair auch für die Benotung der Schüler wünschen. Das ist wohl noch in weiter Ferne. Aber die Reaktionen der Lehrer bei der „Zeugnisverteilung“ zeigen, wie gut es tut, wenn seine positiven Eigenschaften und Fähigkeiten gelobt und hervorgehoben werden.