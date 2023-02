Der ÖFB ist im Wandel – der Abschied von Gerhard Milletich vor knapp zwei Wochen gab dem größten Sportverband des Landes die Möglichkeit, sich selbst neu zu erfinden und endlich aus dem Mittelalter in der Neuzeit anzukommen. Dass das nicht mit dem Interims-Präsidenten Johann Gartner passieren wird, wissen alle.

Was das jetzt genau im Sportkommentar der NÖN Mödling zu suchen hat? Immer wieder fällt in der Gerüchteküche ein Name als neuer starker Mann, der den ÖFB in die Zukunft führen soll: Admiras Philip Thonhauser. Bereits jetzt schon Mitglied des Präsidiums wird ihm von vielen Kollegen hohe Expertise und viel Qualität nachgesagt, wenn es um das höchste Funktionärsamt im österreichischen Fußball geht.

Die Zeichen an der Wand werden deutlicher – und dass mit Christian Tschida jetzt auch ein neuer Admira-Präsident gewählt wurde, ist ein weiteres starkes Indiz dafür.