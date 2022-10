Zu Fuß gehen entschleunigt

Radeln gilt als aktiv, ist zu einer Trendsportart geworden. Viele haben ihren Drahtesel, der heute meist ein High-Tech-Bike ist, im Alltag wiederentdeckt. Und die Radler haben eine große Lobby, die ganz klar ihre Wünsche äußert, was Radverbindungen betrifft.

Das ist gut so, aber es ist auch einmal an der Zeit, auf eine Gruppe zu schauen, die ohne Räder auskommt: die Fußgänger. Vor geraumer Zeit wurde eine Umfrage gestartet, die die Fußgänger und deren Bedürfnisse im Fokus hatte. Von Ergebnissen gehört hat man bis jetzt nichts. Das ist schade. Auch, wenn es im Moment nicht angesagt ist, ist zu Fuß gehen doch die umweltfreundlichste und gesündeste Form sich fortzubewegen. Am besten auf Gehwegen ohne Radfahrer, auf trittsicheren Gehsteigen und auf kurzen, fußläufigen Verbindungen. Und auch für die muss Platz in der Stadt sein.