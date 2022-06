Zurück zum Kulturgenuss

Eine Molière-Version mit Ukraine-Bezug in Perchtoldsdorf, ein Stephan Sondheim-Musical in Top-Besetzung in Brunn am Gebirge, der „Don Camillo & Peppone“-Klassiker vor St. Othmar in Mödling, ein „Sommernachtstraum“ (frei nach Shakespeare) im Konzerthof des Mödlinger Gemeindeamts, zwei Uraufführungen (Robin Hood und Schneewittchen) von teatro im Mödlinger Stadttheater, ...

Das Kulturprogramm im Bezirk Mödling ist einmal mehr vielfältig und hochkarätig. Die Veranstalter haben unabhängig voneinander dafür gesorgt, dass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

Kultur besitzt nach wie vor hohen Stellenwert, ist den Gemeinden auch viel Geld wert. Jetzt sind auch die Besucherinnen und Besucher gefordert, die Corona-Scheu abzulegen, Tickets zu kaufen und die Vorführungen zu genießen. Das haben sich die Schauspieler und Veranstalter verdient.