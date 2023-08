Zwei beste Varianten

Zwei Meter Fahrbahnbreite sind verdammt schmal. Dennoch pressen sich etwa 2.000 Fahrzeuge täglich durch die Ambros Rieder-Gasse in Perchtoldsdorf. Als wichtige Verbindung von der Plättenstraße in die Wiener Gasse und in weiterer Folge in die Mühlgasse.

Denn das Linkseinbiegen von der hochrangigen Donauwörther Straße (Richtung Brunn am Gebirge) in die Wiener Gasse scheitert ebenfalls an Platzmangel. Eine eigene Einbiegespur müsste her, um das sichere Abfließen der Fahrzeuge zu garantieren; das Ampeltechnische lässt sich lösen.

Die aufkeimende Diskussion, den Gehsteig in der Ambros Rieder-Gasse verbreitern zu wollen, ist aus Sicherheitsgründen nachvollziehbar. Ebenso möglich muss aber auch sein, die Situation in der Donauwörther Straße neu zu beleuchten. Vielleicht klappt es ebendort mit dem Linkseinbiegen doch. Dann könnte die schmale Gasse eine solche bleiben und künftig den Radfahrern, Fußgängern und Anrainern vorbehalten werden.