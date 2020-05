Über die Art der Abhaltung von Sitzungen in den Gemeinden in Corona-Zeiten gibt es divergierende Meinungen. Fakt ist, dass die Gesundheit Priorität hat und es dennoch gilt, Beschlüsse zu fassen, um das kommunale Werkl am Laufen zu halten.

Biedermannsdorf hat Pionierarbeit geleistet und noch im März die Sitzung unter Maskenpflicht ins Freie verlegt, in Laxenburg ist man in den Kaiserbahnhof ausgewichen, in Mödling in die Europahalle.

Perchtoldsdorf ist „zu Hause“ geblieben. Und alles ist – technisch und rechtlich – gut gegangen. 37 Mandatare haben die Tagesordnung im Rahmen einer (Zoom-)Videokonferenz abgearbeitet, die live via Youtube für „Besucher“ zugänglich gemacht wurde.

Wider Erwarten haben sich lebendige Diskussionen entwickelt, ein Bürgermeister-Monolog ist ausgeblieben.

Die Perchtoldsdorf-Variante hat wohl nicht nur bei den Mandataren, sondern auch bei den Politik-Interessierten die Nase in Corona-Zeiten vorn.