Der Mini-Kreisverkehr in der Grenzgasse zwischen Mödling und Maria Enzersdorf ist eine Kompromiss-Variante; eine notwendige Lösung, weitere schwere Verkehrsunfälle – vor allem mit Personenschaden – hintanzuhalten. Ja, es ist schier unmöglich, die Mittelinsel nicht zu befahren, geschweige denn, den engen Radius zu bewältigen und gleichzeitig den Blinker beim Ausfahren zu betätigen.

Aber eines sollten die Fahrzeuglenker in jedem Fall registrieren und respektieren: die Stopp-Tafeln in sämtlichen einmündenden „Ästen“ des Kreisverkehrs. Sie wurden von der Behörde als unabdingbar eingestuft, um die Sicherheit an der Kreuzung zu gewährleisten.

Alles in allem sollte man dem Mini-Kreisverkehr eine Chance gegeben. Eine Ampel, die in letzter verkehrssicherheitstechnischer Konsequenz im Maßnahmenkatalog steht, ist weder im (finanziellen) Interesse der Gemeinden, noch der unmittelbaren Anrainer. Auf die Abgase der wartenden Fahrzeuge können sie gerne verzichten.