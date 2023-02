Markierungen werden bunter

In Perchtoldsdorf hat im Herbst des Vorjahres das Zeitalter der bunten Bodenmarkierungen so richtig begonnen. Im Nahebereich potenzieller Unfallstellen (z.B. vor Schutzwegen) sind blaue und gelbe Dreiecke auf der Fahrbahn unübersehbar. „Mehr Farbe für mehr Achtsamkeit“ ist das Motto der Kampagne des Landes NÖ, von „Radland NÖ“ und dem Kuratorium für Verkehrssicherheit.

So gesehen hat der nicht unumstrittene Regenbogen-Schutzweg, der in der Hauptstraße/Jakob Thoma-Straße in Möding aufgebracht werden soll, durchaus doppelte Berechtigung: der eigentlichen Symbolkraft (Zeichen für Gleichberechtigung) und der Erhöhung der Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmer wegen.

Es sei denn, die durchgängige Fahrbahnbemalung entpuppt sich als rutschige Fläche und somit als Gefahr für Fußgänger und zweispurige Fahrzeuge.