Das Mödlinger Zentrum ist von der B17 aus nur über die Wiener Straße und die Bahnbrücke halbwegs bequem zu erreichen.

Auch für Radfahrer. Die Südbahntrasse trennt Mödling. Verbindungen durch die Grenzgasse, Friedrich Schiller-Straße scheitern am fast ständig geschlossenen Bahnschranken, die durch die Südtiroler Gasse und Guntramsdorfer Straße an engen, dunklen Bahntrasse-Durchstichen.

Das Nadelöhr im Zuge Guntramsdorfer Straße – Viaduktstraße wird endlich entschärft. Ein Projekt, das vor allem den Radfahrern zugutekommen wird. Im Endausbau ist die Region um eine bequeme Route von der B17 (Badner Bahn-Haltestelle Neu Guntramsdorf) in die Bezirkshauptstadt (vor allem zur HTL) reicher.

Fußgänger werden sich ebendort auch in Zukunft kaum in Scharen bewegen, der Schwerverkehr bleibt ebenfalls ausgesperrt. Also keine Entlastung für die Bahnbrücke. Aber trotzdem wichtiger infrastruktureller Mosaikstein im Verkehrspuzzle.