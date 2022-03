Mehr als nur „prima“

Das Unterrichten war schon einmal leichter. Fehlende Schüler, fehlendes Lehrpersonal. Ganz zu schweigen von einem geregelten Stundenplan.

All das gilt auch für die Musikschule-Verantwortlichen, die trotz der Corona-Unbilden nicht locker lassen, ihre Talente auf den „prima la musica“-Landeswettbewerb vorzubereiten. Online zu musizieren und an der Virtuosität zu feilen, bedarf nicht nur Durchhaltevermögens, sondern auch mehr als einer Prise Professionalität. All das haben Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern bewiesen. Für ihren Fleiß und ihr Engagement haben sich alle Wettbewerbsteilnehmerinnen und -teilnehmer selbst belohnt; viele sogar in Form eines Tickets für das Bundesfinale in Feldkirch.

Applaus gebührt allen Beteiligten: Durch- und Zusammenhalten lohnen sich, wie das Beispiel „Musik“ zeigt.