Mitgestalten schadet nicht

Laut NÖ Gemeindeordnung kann der Gemeinderat über Angelegenheiten des eigenen Wirkungsbereiches eine Befragung der wahlberechtigten Gemeindemitglieder (Volksbefragung) anordnen. Dieses demokratische Instrument will die ÖVP Brunn am Gebirge initiieren, um eine Forderung durchzusetzen: „Sind Sie dafür, dass am gesamten Areal Glasfabrik maximal 350 Wohnungen errichtet werden?“ Unterstützung kommt sogar von der Landeshauptfrau.

Die Krux an der Sache: Laut dem Mehrheitsbeschluss des Gemeinderats sind bis 2032 390 Wohneinheiten vorgesehen. Erst dann wird es ernst, so es nicht gelingt, das zweite Drittel des Riesenareals mit Bildungs-, Sport- und kommunaler Infrastruktur zu füllen; dann kämen weitere 390 Wohnungen hinzu.

Daher ist es sinnvoll, sich schon aktiv in das Bürgerbeteiligungsverfahren einzubringen, das diese Woche startet.