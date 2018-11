Der Bezirk Mödling ist ein teures Pflaster – und dennoch beliebte Wohngegend. Auch die Wirtschaftskraft ist enorm; Anreiz genug für viele Firmen, sich hier – noch dazu in Wien-Nähe – niederzulassen.

Auch der Banken-Sektor hat die Stärke der Bezirkshauptstadt Mödling längst mitbekommen. Die Raiffeisen Regionalbank hat vor Jahren mit dem Neubau ihrer Zentrale samt „Raiffeisen Forum“ in der Hauptstraße dieser auch einen architektonischen Stempel aufgedrückt. Nicht umsonst vertraut auch die BAWAG P.S.K. bei ihrer Rückkehr an die alte Wirkungsstätte auf die Kraft der Kundinnen und Kunden der Bezirkshauptstadt und setzt das neue Filial-Konzept erstmals in Mödling um.

Keine Frage, die Hauptstraße (inklusive Freiheitsplatz, Volksbank, und Enzersdorfer Straße, Bank Austria) wird ihrem Ruf als „Wall Street“ (Erste Bank, Oberbank, Sparkassa, Deniz Bank) gerecht. Banken, die anderswo längst abgezogen sind, stärken ihre Standorte in Mödling. Allesamt deutliche Zeichen, dass die Wirtschaft auf Mödling setzt.