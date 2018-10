Ein kommunales Bad hat nie das Zeug, Einnahmequelle zu werden. Ergo gilt es als Gemeinde, die Verluste zumindest in geregelten Bahnen zu halten. In Mödling gelingt das seit Jahren nicht. Ist auch unmöglich: Denn das fast 90-jährige – noch dazu denkmalgeschützte – Hauptgebäude ist von der Infrastruktur her nicht mehr das, was sich Besucher von einem modernen Freizeittempel erwarten. Kaum ein Jahr vergeht, in dem nicht teure Investitionen getätigt werden müssen, um die Gäste zufriedenzustellen.

Das gelingt durchaus, wie die Besucherzahlen belegen. Alleine: der jährliche Abgang in der Höhe von bis zu 1, 4 Millionen Euro wird dadurch nicht geringer. Der Schuldenberg bleibt, von einem privaten Investor & Betreiber ist trotz intensiven Bemühens der Stadtverantwortlichen keine Spur.

Umso wichtiger wird sein, endlich auch Klarheit über die Verlegung des Eislaufplatzes zu schaffen. Ist auch dieser Energiefresser erst einmal übersiedelt, fällt ein nicht unwesentlicher Hemmschuh für mögliche Betreiber weg. Eine Win-win-Situation für alle.