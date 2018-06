St. Gabriel, das einstige Vorzeigeprojekt in der Flüchtlingsbetreuung, durchlebt schwere Zeiten. Am Montag trafen sich FPÖ-Landesrat Gottfried Waldhäusl und Betreiber Caritas erstmals persönlich – beide Seiten sprachen von konstruktiven Gesprächen. Fix ist, dass fast alle Bewohner des Missionshauses der Steyler Missionare St. Gabriel verlassen. Politisch interessant ist die Tatsache, dass jene Personen, die eine intensive Betreuung brauchen – neben physisch auch psychische Kranke – (vorerst) bleiben. Wie wurde in den vergangenen Tagen nicht getrommelt, dass genau diese Gruppe weggebracht werden müsse. Im direkten Gespräch ließ sich der Landesrat scheinbar eines Besseren belehren. Denn gerade diese Härtefälle kann man nicht einfach woanders unterbringen, da braucht es Strukturen.

Und natürlich Geld, dass das Land zu stellen hat. Denn genau genommen muss es aus gesellschaftlicher Sicht letztlich die Aufgabe der öffentlichen Hand sein, diese Härtefälle zu betreuen. Oder zumindest ordentliche Rahmenbedingungen dafür zu schaffen.