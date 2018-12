Land, ÖBB und Gemeinden geben viel Geld aus, um die Autofahrer zum Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel zu bewegen. Im Bezirk Mödling hat sich 2018 diesbezüglich viel getan. In Mödling wurde die Park&Ride-Anlage in der Thomas Tamussino-Straße erheblich ausgebaut. Auch in Perchtoldsdorf stehen Pendlern nunmehr fast doppelt so viele Parkplätze zur Verfügung. Kostenlose – im Gegensatz zum nahen Wien.

Nicht zu vergessen auf den Verkehrsverbund Ostregion (VOR), der in Zusammenarbeit mit den Gemeinden im Fahrplan erneut an vielen Rädchen gedreht hat, um den Busverbindungen im Bezirk Mödling auf die Sprünge zu helfen.

Die Badner Bahn wiederum setzt die Modernisierung ihrer Haltestellen fort – aktuell ist die Südstadt dran– und erneuert zudem das Wagenmaterial.

An den infrastrukturellen Basics mangelt es also nicht, um den Weg Richtung Bundeshauptstadt umweltfreundlich anzutreten. Jetzt liegt es nur noch an potenziellen Pendlern, umzusteigen. Als Vorsatz für 2019.