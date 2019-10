Keine Frage: Die politische Erholungsphase nach dem Nationalratswahlkampf ist Geschichte, die Gemeinderatswahlen werfen bereits ihre Schatten voraus. Bei der FPÖ setzt sich offensichtlich das fort, was in der Bundespartei begonnen wurde: der Umbruch. Das innerparteiliche und deutliche Aus für einen arrivierten Gemeinderat wie Mario Rosensteiner in Brunn am Gebirge spricht eine deutliche Sprache.

Die Zeit wird aber auch für ÖVP, SPÖ und Grüne nicht ruhiger werden, denn plötzlich ist auch die NEOS-Offensive spürbar. Der bundesweite Aufschwung findet seinen Niederschlag, plötzlich sprießen Ortsgruppen auf den kommunalen Wiesen. In Breitenfurt, Wiener Neudorf und auch Mödling wird die Polit-Welt ab Jänner bunter.

Die pinken Gruppen werden zwar keine übermächtigen Gegner werden, aber dennoch den „Großen“ Prozentpunkte wegschnappen. Schon alleine deshalb sind ÖVP, SPÖ, FPÖ und Grüne gut beraten, die NEOS-Offensive ernst zu nehmen.