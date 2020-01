Martin Schuster ist mit einem blauen Auge davongekommen: Eine Stimme machte nach der wiederholten Auszählung der Stimmzettel klar, dass die Absolute hält. Trotzdem. Das Wahlergebnis in der einstigen ÖVP-Hochburg in Perchtoldsdorf ist ein deutlicher Warnschuss: Absolute Mehrheiten sind keine Garantie, den Erfolg automatisch von Wahl zu Wahl gepachtet zu haben.

Nur allzu oft drücken klare Verhältnisse auf die Wahlbeteiligung: „Wozu hingehen, ist eh alles klar?“, das böse Erwachen für die Mandatare folgt unweigerlich. Die Bürgermeister aus Gaaden, Guntramsdorf, Hennersdorf, Hinterbrühl, Laab im Walde, Laxenburg, Perchtoldsdorf und Wiener Neudorf sind in den nächsten Jahren also gut beraten, behutsam mit ihrer „Absoluten“ umzugehen. Sie ist zwar als Auszeichnung zu sehen, dass die Bevölkerung entsprechend hohes Vertrauen in die Partei/Liste setzt, schließt aber nicht aus, dass man auch gute Ideen anderer zulässt.

Zum Wohl der Gemeinde.

