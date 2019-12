Heute, Mittwoch, ist Deadline. Bis 12 Uhr müssen die Kandidatenlisten für die Gemeinderatswahlen am 26. Jänner am (Gemeindeamts-)Tisch liegen.

Haben sich viele Parteien bislang in Zurückhaltung geübt, so werden die personellen Karten noch vor Weihnachten aufgedeckt. Die Spannung steigt, ob es weitere Überläufer (Vösendorfs Vize Wilfried Santa von V2000 zu NEOS), gänzliche Abspringer (Achaus Bürgerliste-Bürgermeister Michael Exarchos steigt plötzlich doch aus, ebenso wie die beiden aktuellen NEOS-Mandatare in Perchtoldsdorf) oder weitere prominente Namen (zum Beispiel Ex-FPÖ-Nationalrat Robert Lugar als blaue Nummer 1 in Perchtoldsdorf) geben wird.

Klar, dass die Botschaften jeder einzelnen Liste und Partei rasch verbreitet werden wollen. Angesichts der stillsten Zeit des Jahres ist aber jeder einzelne Wahlwerbende gut beraten, sich zurückzuhalten. Die Wochen nach Weihnachten werden intensiv genug. Auch für die Wählerinnen und Wähler.