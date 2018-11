Mit dem generalsanierten und ausgebauten Mödlinger Stadtbad sei ein Schmuckstück geschaffen worden, das als Beispiel weit über die Grenze Niederösterreichs hinaus wirken werde. Sagte Landeshauptmann Erwin Pröll anno 1997.

Heute, 21 Jahre später, sind viele Gemeinden wohl froh, keine derartige Freizeiteinrichtung zu haben. Das Minus im Budget will sich niemand leisten.

Die Mehrheit im Gemeinderat der Bezirkshauptstadt bekennt sich aber nach wie vor zu Bad und Eislaufplatz inmitten des Stadtzentrums. Auch wenn man damit mit einem finanziellen Fass ohne Boden konfrontiert ist, wie die Haushaltsplanungen und Rechnungsabschlüsse Jahr für Jahr zeigen.

Was die Sache nicht einfacher – Stichwort: Schließung – macht: Geht es nach den Besucherzahlen, lässt sich am Fortbestand der Freizeiteinrichtung nicht rütteln. Also ist es Pflicht der Gemeinde, den Nutzern moderner Infrastruktur und Komfort zu bieten. Guter Rat über das Wie ist „teurer“ denn je.