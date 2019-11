Mit dem gespielten Herbst in der 2. Landesliga Ost können die Mödlinger Bezirksvereine nicht zufrieden sein. Brunn noch weniger als Vösendorf.

Denn während Vösendorf einen Umbruch wagte, mit vielen jungen Spielern ein gewisses Risiko einging, rüstete Brunn auf und wollte eigentlich vorne angreifen. Über den Titel braucht man in Brunn aber kein Wort mehr zu verlieren. Die Realität heißt Abstiegskampf – und das sollte den Brunnern so schnell wie möglich klar werden. Denn eine Mannschaft, die am Papier eigentlich über so viel Qualität verfügt, ist versucht sich permanent einzuordnen: „Irgendwann wird‘s schon laufen.“ Wird es nicht – zumindest nicht von selbst. Das haben bereits 13 Herbstrunden gezeigt. Noch gefährlicher macht das Ganze die Liga an sich.

Denn mit Gloggnitz, Korneuburg und Eggendorf sind auch andere Titelanwärter mit ähnlicher Qualität überraschend unten drin. Eine Schießbude, bei der man sich ziemlich sicher sein kann, dass es sie erwischen wird, gibt es heuer nicht – es kann also so gut wie jeden treffen. Brunn sollte sich dieser Lage spätestens jetzt bewusst sein und sich dementsprechend im Winter auf den Abstiegskampf einstellen. Sonst könnte es ausgerechnet zehn Jahre nach dem Aufstieg in die Landesliga ganz bitter kommen.