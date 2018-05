Es ist beachtlich, welches sportliche Standing sich die Admira in den letzten drei Meisterschaftsjahren erarbeitete. Vom notorisch als Fixabsteiger gehandelten Klub arbeiteten sich die Südstädter zu einem mehr als soliden Bundesliga-Mittelständler hoch – zwei Euro League-Teilnahmen und ein Cup-Finale inbegriffen.

Ein Erfolgsteam, das über die Jahre zwar immer wieder schmerzvolle Abgänge hinnehmen musste – unter anderem Monschein, Schösswendter oder Siebenhandl – im Kern aber gehalten werden konnte.

Das wird nach dieser Saison ein wenig anders sein. Das Dream-Team begann schon im Winter zu bröckeln, als Wostry und Sax ihren fixen Abschied im Sommer verkündeten, Knasmüllner nach England ging. Dann sagte Lackner noch Sturm für die nächste Saison zu – und als wäre das nicht schon genug, muss es nicht bei diesen Abgängen bleiben.

Was der Admira bevorsteht, konnte man schon in dieser Saison anhand der etlichen Bundesliga-Debütanten, die – wenn überhaupt – gerade erst die Volljährigkeit erreicht haben, erkennen: eine Verjüngungskur von kaum vergleichbarem Ausmaß. Auf das Derby folgt also die Stunde Null, ab der sich die Admira den hart erspielten Respekt neuerlich verdienen muss.