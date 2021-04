Nicht oft kommt es vor, dass im Profi-Geschäft ein Trainer beurlaubt wird, nur um 14 Monate später wieder an die selbe Stelle zurückzukehren. Die Admira hat es bei Klaus Schmidt getan. Dafür gilt dem Verein Respekt. Sich einen Fehler einzugestehen ist die eine Sache. Daraus auch wirklich seine Lehren gezogen zu haben, eine andere. Denn Schmidt hat sich im Februar 2020 eigentlich nichts zu Schulden kommen lassen, wurde nur aus einer Laune Felix Magaths heraus entlassen.

Ob Damir Buric wiederum sein Ende verdient hat, steht auf einem anderen Blatt Papier. Er hat die Admira in einer schwierigen Situation übernommen und wohl das Bestmögliche rausgeholt. So unpopulär die Entlassung Burics war, der bei den Fans und Spielern hohes Ansehen genossen hat, war das Schmidt-Comeback die einzige Möglichkeit, sich in der Trainer-Causa elegant aus der Affäre zu ziehen. Aus finanzieller Sicht macht es für den Verein ohnehin keinen Unterschied. Gezahlt hätte die Admira bis zum Saisonende so oder so beide.

Durch Schmidt gibt es für die finalen Spiele jedoch frischen Wind.