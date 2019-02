Ausbildung bei der Admira, Einberufung ins ÖFB U19-Nationalteam und sogar „die Insel“ hat Elias Wagner als Schottland-Legionär schon erkundet.

Dass ein Spieler mit derartiger Vita quasi erst am letzten Transfertag einen Verein findet, hat seine Gründe: Für das einstige Top-Talent lief es in der jüngeren Vergangenheit nicht mehr rund. In den letzten eineinhalb Jahren kam der 28-Jährige nur mehr auf rund 15 Einsätze. Immer wieder folgten Rückschläge in Form von Verletzungen. Beim SC Brunn will Wagner nun zurück in die Spur finden.

Warum hier gelingen soll, was bei Stripfing und zuletzt Bad Vöslau nicht mehr funktionierte? Weil Wagner hier endlich wieder Zeit bekommt. In Stripfing wurde der Erfolgsdruck mit jedem Aufstieg und jedem „Kracher“, der geholt wurde, größer.

Um Verletzungen ordentlich ausheilen zu lassen, dafür gab es keine Zeit. Daran änderte sich auch in Bad Vöslau nichts, wo Wagner mit der Erwartung geholt wurde, er würde die Thermalstädter im Alleingang in die Landesliga schießen.

In Brunn erwartet man sich von Wagner hingegen nichts. Man hofft nur. Und zwar, dass Wagner früher oder später wieder sein ganzes Potenzial abrufen kann. Ohne Druck aber mit reichlich Unterstützung. Einen besseren Boden für einen Neustart gibt es nicht.