Es sah gegen Ried eigentlich ganz gut aus. Zumindest zu Beginn, als die Admira ein deutliches spielerisches Übergewicht vorzuweisen hatte. Nach dem 0:1-Rückstand war bei der Admira noch ein Aufbäumen zu erkennen, nach dem 0:2 war es mit den Bemühungen, die Partie noch zu drehen, quasi vorbei.

Dabei hatten gerade die Rieder in der Runde zuvor gegen Hartberg gezeigt, dass selbst ein 0:2-Rückstand noch gedreht werden kann. Der Glaube versetzt im Abstiegskampf oft Berge. Aber vielleicht liegt gerade da das Problem in der Südstadt. Nicht, dass der Glaube fehlen würde, die Klasse zu halten. Sondern, dass der Glaube, die Klasse zu halten, zu groß ist. Der Kampf um den Ligaverbleib war in den letzten Saisonen normal, das darüber hängende Damoklesschwert gewohnter Begleiter.

Nach jahrelangen Abstiegskämpfen ist die Furcht dahingehend kleiner geworden. Denn: Am Ende hat es die Admira geschafft, ganz oben zu bleiben. Bleibt zu hoffen, dass dieses Urvertrauen in den Klassenerhalt nicht zu einem bösen Erwachen führt.