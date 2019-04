Große Freude über den Punkt gegen Altach wollte in der Südstadt nicht aufkommen – vor allem bei den Fans nicht. Diese erwarteten sich eine klare Reaktion auf das 0:3 bei Rapid.

Die gab es eigentlich auch: Die Südstädter präsentieren sich wieder stabiler, gingen nicht als Verlierer vom Platz. Das war vielen aber zu wenig. Ein Feuerwerk wollten sie sehen, wie beim 3:0 über Innsbruck oder dem 3:2-Derbysieg gegen St. Pölten. Das war aber, bevor der Strich unter die Tabelle gezogen wurde, die Admira noch wenig zu verlieren hatte.

Nun geht es um alles. Die großen Feuerwerke werden also wohl bis zum Schluss ausbleiben – dafür steht zu viel am Spiel. Gerade in dieser Phase mehr Risiko von der Mannschaft zu fordern, ist ohnedies ein wenig fahrlässig. Für den Klassenerhalt bedarf es keinen Übermut, sondern wieder die konsequente Umsetzung der Stärken, die man im Grunddurchgangs-Finish zeigte: Kompakte Verteidigung und effiziente Angriffe, wofür man mit Schmidt und Kalajdzic die richtigen Männer vorne drin hat.

Defensiv war die Altach-Partie also wieder ein Schritt vorwärts. Jetzt heißt es, auch in der Offensive wieder konzentrierter zu Werke gehen. Dann kommt das Feuerwerk ganz von allein. Spätestens, wenn man Ende Mai den Nichtabstieg feiert.