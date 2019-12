Mit einer 0:3-Pleite verabschiedet sich die Admira in die Winterpause. Eine „Watsch‘n“ zum Schluss, die den positiven Trend der letzten Wochen ein wenig trübt.

Trotzdem: Die Admira überwintert nicht als Letzter, und alleine das ist eine große Errungenschaft – vor allem von Trainer Klaus Schmidt. Denn als dieser nach sechs Runden mit nur einem Punkt am Konto das Zepter übernahm, waren die Südstädter schon für tot erklärt.

Doch unter Schmidt änderte sich das Auftreten der Admira fast schlagartig, vor allem was Einsatzbereitschaft und taktische Disziplin betraf. Das Resultat: unter Schmidt verlor die Admira kein einziges Duell gegen direkte Konkurrenten. Drei solcher Spiele wurden sogar gewonnen. Dazu kamen äußerst überraschende „Bonuspunkte“ wie jener gegen Salzburg oder auswärts gegen den WAC. Einzig die 0:1-Heimniederlage gegen Hartberg in Überzahl schmerzt.

Dennoch: Schmidt hat mit der Admira unter diesen schwierigen Vorbedingungen das Maximum herausgeholt. Am Zenit ist man deshalb aber noch nicht. Schmidt hat nun in der längeren Winterpause Zeit, seine Vorstellungen intensiver voranzutreiben. Geht die Mannschaft den Weg ihres Trainers so wie bisher mit, wird die Admira souverän die Klasse halten.