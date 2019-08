Wieder einmal ging der SC Brunn als einer der Titelanwärter ins 2.-Landesliga-Ost-Rennen, wieder einmal sieht es danach aus, dass die Brunner den Ansprüchen nicht gerecht werden können. Zumindest nach zwei gespielten Runden mit ebensovielen Niederlagen.

Die Frage ist: Woran hakt es beim SCB? Im Sommer sollte durch die Verpflichtungen von Innenverteidiger Patrick Baumeister und Stürmer Mario Juric eigentlich an den entscheidenden Schrauben gedreht worden sein. Vier erzielte Tore nach zwei Runden sind passabel, dafür wirkt die Defensive wackliger denn je. Neun Treffer musste man in nur zwei Spielen wegstecken. Dabei hat das Team eigentlich alles, was man braucht, um vorne dabei zu sein: mit Lichtenstöger, Berger, Hebenstreit und Co. vielversprechende Talente und mit Vockathaler, Baumeister, Weninger – um nur einige zu nennen – ausreichend hochwertige Routiniers, um diese Spieler zu führen.

Nach zwei miserablen Runden ist die Meisterschaft freilich noch nicht verloren, doch der Druck wird nicht geringer.

Auch für Trainer und Obmann Robert Schiener, der sich bei einem neuerlichen Scheitern im Titelkampf wohl allmählich fragen muss, ob der im Prinzip meisterwürdigen Truppe vielleicht nicht einfach nur ein neuer Impuls von der Bank fehlt.