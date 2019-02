Mit Kolja Pusch (offensives Mittelfeld) und Christoph Schösswendter (Innenverteidigung) hat die Admira zwei „neuralgische“ Positionen aufgewertet. Zwei Transfers, die eigentlich unabdingbar waren, will man im Frühjahr den nötigen Qualitätsschub in Richtung Klassenerhalt haben.

Nicht minder wichtig war aber eine Entscheidung, die quasi zu guter Letzt in der Transferperiode getroffen werden musste: Sasa Kalajdzic bleibt. Die Südstädter haben einen Transfer ausgeschlagen, der so viel Geld in die Kassen gespült hätte, wie es kein anderer in jüngerer Vergangenheit tat. Für einen Spieler, der in den letzten zehn Monaten verletzungsbedingt kaum eingesetzt werden konnte.

Naiv oder gar wirtschaftlich fahrlässig? Vielleicht. Doch die dieses Risiko musste die Admira eingehen. Denn Kalajdzic ist nicht umsonst – trotz Verletzungsmisere – derart begehrt. Der 21-Jährige hat bereits bewiesen, dass er sowohl als Vollstrecker wie auch als „Vorarbeiter“ enorme Qualität besitzt, zu den talentiertesten Offensivspielern des Landes gehört.

Fähigkeiten, die entscheidend sein können, dass das Pendel im Kampf um den Klassenerhalt zugunsten der Admira ausschlägt – und das ist wertvoller als ein akuter Geldregen.