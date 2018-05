Martin Hiden und die Admira – es war von Anfang an eine etwas schwierige „Ehe“. Der Ex-Internationale trat im Jänner 2017 das Amt als Juniors-Coach an, nachdem Ernst Baumeister im Herbst davor interimistisch rettete, was noch zu retten war.

Hiden übernahm die Juniors nach einem Erfolgslauf – konnte diesen aber nicht fortsetzen. Baumeister kehrte nach einigen Runden als „unterstützende Kraft“ neben Hiden auf die Bank zurück. Dass dieser sich dadurch in seiner Autorität eingeschränkt fühlte, war durchaus herauszuhören – und ist irgendwo auch nachvollziehbar. Womöglich war dies mitunter ausschlaggebend, dass der 45-Jährige sich schon vor der abgelaufenen Saison – wie er selbst angibt – dazu entschied, nun einen Schlussstrich zu ziehen.

Wie auch immer: Mit Csaba Szanto übernimmt jedenfalls der logische Nachfolger die nicht einfache Aufgabe bei den Amateuren. Der 48-Jährige konnte sich schon ein Jahr (erfolgreich) bei der Admira einarbeiten. Mit der U18-Aka befindet sich Szanto auf Meisterkurs. Ein Punkt aus den letzten beiden Spielen reicht, um den Titel zu realisieren. Szanto weiß also, wie man mit jungen Spielern Erfolg hat. Dass er mehrere „seiner“ U18-Spieler kommende Saison bei den Juniors unter seinem Kommando hat, wird ebenso kein Nachteil sein.